Водителю, влетевшему в питбайк, за рулем которого был подросток, вынесли приговор

В Татарстане вынесли приговор 36-летнему водителю «Лады Гранты», который в июне не уступил дорогу и влетел в питбайк, за рулем которого находился 15-летний подросток.

ДТП произошло на перекрестке улиц Чехова и 2-й переулок Гагарина в городе Агрыз

В результате 14-летняя пассажирка питбайка получила серьезные травмы.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы.

Из-за того, что водитель питбайка не достиг возраста привлечения к ответственности, ему удалось избежать наказания, однако его поставили на учет в полиции.

После ДТП Исполком города Агрыз установил дорожные знаки, указывающие о преимущественном праве проезда.