Водителю легковушки стало плохо, авто вылетело на рельсы в Казани

Машина застряла на трамвайных путях

Легковушка KIA вылетела на трамвайные пути напротив ТЦ «Южный» на проспекте Победы. Инцидент произошел вечером 30 сентября.

Авто, застрявшее на рельсах, сняли на видео прохожие. На записи видно, как машину отбуксировали с путей.

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, 43-летнему водителю иномарки стало плохо, он потерял управление и наехал на ограждение. В результате ДТП никто не пострадал.

