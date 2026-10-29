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Происшествия 29 октября 2026 14:26

Водителю из РТ, не оплатившему 18 штрафов, дали 360 часов обязательных работ

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360 часов обязательных работ назначили в Татарстане лихачу, собравшему 18 протоколов за нарушения ПДД. Об этом сообщает ГУФССП России по РТ.

Длительное время мужчина не погашал задолженность. Суд рассмотрел материалы и назначил ему по 20 часов обязательных работ по каждому протоколу, всего – 360 часов.

Приставы отмечают, что оплата задолженности не освобождает должника от исполнения административного наказания, назначенного судом.

#приставы татарстана #долги за штрафы #штрафы за нарушение пдд
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