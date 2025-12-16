Водителям в Татарстане напомнили о мерах безопасности во время гололеда
На дорогах республики из‑за неблагоприятных погодных условий образовался гололед. Сотрудники Госавтоинспекции призывают автомобилистов соблюдать повышенную осторожность и учитывать сложную дорожную обстановку.
Инспекторы напоминают водителям о ключевых мерах безопасности:
- исключать резкие маневры, особенно связанные с выездом на встречную полосу;
- избегать резкого торможения;
- проявлять повышенную внимательность и осторожность на поворотах.
В ведомстве отмечают, что соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риск аварий и обеспечить безопасность на дорогах.