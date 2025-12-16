news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 16 декабря 2025 17:04

Водителям в Татарстане напомнили о мерах безопасности во время гололеда

Читайте нас в
Телеграм
Водителям в Татарстане напомнили о мерах безопасности во время гололеда
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На дорогах республики из‑за неблагоприятных погодных условий образовался гололед. Сотрудники Госавтоинспекции призывают автомобилистов соблюдать повышенную осторожность и учитывать сложную дорожную обстановку.

Инспекторы напоминают водителям о ключевых мерах безопасности:

  • исключать резкие маневры, особенно связанные с выездом на встречную полосу;
  • избегать резкого торможения;
  • проявлять повышенную внимательность и осторожность на поворотах.

В ведомстве отмечают, что соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риск аварий и обеспечить безопасность на дорогах.

#госавтоинспекция #гололедица #рекомендации
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

15 декабря 2025
Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта

Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта

15 декабря 2025