Водителям в Татарстане напомнили о мерах безопасности в грядущую непогоду

По прогнозу синоптиков, в Татарстане ожидается существенное ухудшение погоды – с 26 по 28 марта в республике может выпасть месячная норма осадков. Ожидаются дожди, мокрый снег, сильный ветер, метель, гололедица.

В этот период возможно увеличение ДТП и ограничение движения. Сотрудники ГБУ «Безопасность дорожного движения» напомнили водителям о мерах безопасности в грядущую непогоду.

На дороге следует двигаться на безопасной скорости, а не максимально разрешенной. Нужно воздержаться от опасных маневров, как, например, выезд на встречку.

Кроме того, в гололед повышается вероятность заноса автомобиля и непредсказуемо увеличивается тормозной путь. Поэтому нужно выбирать безопасную дистанцию и скорость.