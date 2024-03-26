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Водителям в Татарстане напомнили о мерах безопасности в грядущую непогоду
По прогнозу синоптиков, в Татарстане ожидается существенное ухудшение погоды – с 26 по 28 марта в республике может выпасть месячная норма осадков. Ожидаются дожди, мокрый снег, сильный ветер, метель, гололедица.
В этот период возможно увеличение ДТП и ограничение движения. Сотрудники ГБУ «Безопасность дорожного движения» напомнили водителям о мерах безопасности в грядущую непогоду.
На дороге следует двигаться на безопасной скорости, а не максимально разрешенной. Нужно воздержаться от опасных маневров, как, например, выезд на встречку.
Кроме того, в гололед повышается вероятность заноса автомобиля и непредсказуемо увеличивается тормозной путь. Поэтому нужно выбирать безопасную дистанцию и скорость.
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