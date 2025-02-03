Водителям напомнили о штрафе за долгий прогрев машины

Длительный прогрев двигателя автомобиля во дворе многоквартирного дома может привести к наложению штрафа. Об этом напомнила автовладельцам адвокат Елена Кудерко, сообщает агентство «Прайм».

Статья 12.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях предполагает, что за подобное нарушение может быть наложен штраф в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, отметила собеседница агентства.

Органы правопорядка могут составить протокол об административном правонарушении, если двигатель автомобиля работает дольше пяти минут.

По словам адвоката, особенно строго к этому относятся в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в северных регионах (например, в Норильске и Якутске) проверки проводятся реже.

Во избежание штрафов Кудерко посоветовала парковать машину вдали от окон жилого дома. Прогревать авто лучше перед самым выездом, подчеркнула она.

Часто причиной нарушения становится предварительный запуск системы прогрева. Следует удостовериться, что таймер выставлен не более чем на пять минут.

«Имейте в виду, что соседи и прохожие могут сообщить о нарушении», — заключила юрист.