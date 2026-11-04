Водителям напомнили о штрафах за парковку на красно-белой разметке во дворах

Красно-белая диагональная разметка во дворах обозначает места, предназначенные для стоянки автомобилей экстренных служб. Парковка на таких участках может помешать пожарным и медикам добраться до места происшествия, рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

По словам специалиста, разметка появилась после случаев, когда заставленные личными автомобилями дворы мешали проезду и работе спецтехники. В частности, пожарным машинам необходимо свободное пространство для установки выдвижных лестниц.

«Останавливаться категорически нельзя, даже ненадолго, “мне надо сбегать по делам”. Наверное, высадить пассажира быстро можно, но не более того. И немедленно освободить это место, потому что чрезвычайная ситуация может случиться в любую секунду», – подчеркнул Моржаретто в беседе с «Радио 1».

За нарушение правил предусмотрены штрафы от 5 тыс. до 15 тыс. рублей для физических лиц и до 400 тыс. рублей для юридических. При этом эксперт обратил внимание на особенности оформления таких участков.

«Есть и технический нюанс: поскольку в ПДД красно-белой разметки нет, она должна дублироваться знаком “Остановка запрещена” с табличкой. Правило не соблюдено – штраф выписать не смогут. Но эвакуировать машину с этого места могут», – предупредил собеседник.

Площадь таких участков составляет от 40 до 225 кв. м и зависит от высоты здания. Чем выше дом, тем больше пространства требуется для размещения пожарной техники, в том числе машин с выдвижными лестницами.

Контроль за соблюдением запрета осуществляют с помощью камер и сообщений очевидцев. По словам эксперта, выявить нарушителей не составляет труда.