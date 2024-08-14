Водителям машин со скрытыми номерами могут отказать в заправке на трассе М12

Водителям автомобилей со скрытыми номерами могут отказать в обслуживании на многофункциональных зонах на трассе М12 «Восток». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».

«Обсуждается возможность отказа в обслуживании пользователям на МФЗ и заправках, если у их транспортных средств скрыты государственные регистрационные знаки. Госкомпанией постоянно разрабатываются меры, связанные с повышением эффективности сбора платы, в том числе направленные на снижение количества проездов транспортных средств с видоизмененными или скрытыми ГРЗ», – рассказали в пресс-службе.

Для борьбы с нарушителями, скрывающими номера машин, сотрудники «Автодора» вместе с ГИБДД ежедневно проводят рейды на дорогах с системой взимания платы «Свободный поток». Мероприятия по выявлению скрытых номеров также проводятся на территориях многофункциональных зон.

Кроме того, экипажи аварийных комиссаров на М12 параллельно с основной деятельностью выявляют автомобили с нечитаемыми номерами.

В госкомпании отметили, что Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП РФ, предусматривающие ужесточение наказания за нарушение части 2 статьи 12.2 («Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков»). Речь идет о лишении водительских прав на срок от одного года до полутора лет.

Пока нарушителям грозит административная ответственность – штраф до 5 тыс. рублей либо лишение прав на один-три месяца.