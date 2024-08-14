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Водителям машин со скрытыми номерами могут отказать в заправке на трассе М12
Водителям автомобилей со скрытыми номерами могут отказать в обслуживании на многофункциональных зонах на трассе М12 «Восток». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».
«Обсуждается возможность отказа в обслуживании пользователям на МФЗ и заправках, если у их транспортных средств скрыты государственные регистрационные знаки. Госкомпанией постоянно разрабатываются меры, связанные с повышением эффективности сбора платы, в том числе направленные на снижение количества проездов транспортных средств с видоизмененными или скрытыми ГРЗ», – рассказали в пресс-службе.
Для борьбы с нарушителями, скрывающими номера машин, сотрудники «Автодора» вместе с ГИБДД ежедневно проводят рейды на дорогах с системой взимания платы «Свободный поток». Мероприятия по выявлению скрытых номеров также проводятся на территориях многофункциональных зон.
Кроме того, экипажи аварийных комиссаров на М12 параллельно с основной деятельностью выявляют автомобили с нечитаемыми номерами.
В госкомпании отметили, что Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП РФ, предусматривающие ужесточение наказания за нарушение части 2 статьи 12.2 («Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков»). Речь идет о лишении водительских прав на срок от одного года до полутора лет.
Пока нарушителям грозит административная ответственность – штраф до 5 тыс. рублей либо лишение прав на один-три месяца.
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