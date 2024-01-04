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Водителям из РТ рекомендуют обращаться в ГИБДД на случай внештатной ситуации в холода
Госавтоинспекция напоминает татарстанским водителям и пешеходам о важности соблюдения ПДД в предстоящее похолодание.
Сегодня и завтра, 5 января, на территории Татарстана ожидается снижение температуры воздуха до -28 градусов, а также возможен туман.
Госавтоинспекция рекомендует при возникновении внештатной ситуации на дорогах обращаться в ведомство по телефону 8(843)5-333-888.
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