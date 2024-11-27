Водителям автобусов с неснятой судимостью могут запретить перевозить детей

Водителям автобусов с неснятой или непогашенной судимостью могут запретить перевозить детей. Данный законопроект подготовили и разместили в Минтрансе РФ на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

«Документ разработан во исполнение поручения президента и направлен на усиление ответственности водителей автобусов, которые перевозят организованные группы детей. Сейчас на них распространяются общие требования ТК РФ, как для водителей общественного транспорта», - сообщили в ведомстве.

Ранее законопроект был предусмотрен только для водителей такси. В случае принятия данной инициативы, водители автобусов, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, не смогут перевозить детей.

Изменения касаются как россиян, так и трудовых мигрантов.