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Водителя зажало в салоне легковушки после наезда на металлический забор в Казани
На перекрестке улиц Ямашева – Мусина легковой автомобиль Mazda на скорости влетел в металлический забор возле остановки. ДТП произошло сегодня в районе двух часов ночи. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.
На кадрах видно, как сильно разбилась передняя часть авто. Водителя легковушки зажало в салоне. Он не смог выбраться самостоятельно, его достали спасатели и передали медикам скорой помощи.
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