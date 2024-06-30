Водителя зажало в салоне легковушки после наезда на металлический забор в Казани

Фото: © Очевидцы

На перекрестке улиц Ямашева – Мусина легковой автомобиль Mazda на скорости влетел в металлический забор возле остановки. ДТП произошло сегодня в районе двух часов ночи. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

На кадрах видно, как сильно разбилась передняя часть авто. Водителя легковушки зажало в салоне. Он не смог выбраться самостоятельно, его достали спасатели и передали медикам скорой помощи.