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Водителя зажало в перевернувшейся легковушке под Нурлатом
На автодороге Нурлат – Билярск водителя зажало в перевернувшейся на крышу машине. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы произошедшего.
ДТП произошло накануне вечером возле села Мамыково. Со слов очевидцев, Kia Sorento занесло на дороге.
В перевернувшейся на крышу легковушке зажало водителя. Мужчина находился в салоне автомобиля один. Пострадавшего увезли медики скорой помощи.
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