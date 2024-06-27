Водителя зажало в перевернувшейся легковушке под Нурлатом

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На автодороге Нурлат – Билярск водителя зажало в перевернувшейся на крышу машине. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы произошедшего.

ДТП произошло накануне вечером возле села Мамыково. Со слов очевидцев, Kia Sorento занесло на дороге.

В перевернувшейся на крышу легковушке зажало водителя. Мужчина находился в салоне автомобиля один. Пострадавшего увезли медики скорой помощи.