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Ру Тат
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Происшествия
20 января 2023  08:15
Полина Шевчук

Водителя зажало в искореженном авто после ДТП с фурой в Челнах

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Водителя зажало в искореженном авто после ДТП с фурой в Челнах
фото: очевидцы

Серьезное ДТП произошло накануне около половины одиннадцатого вечера на проспекте Сююмбике в Челнах.

 

Фото: © очевидцы

Как стало известно «Татар-информу» от очевидцев происшествия, водитель легковушки «Лада» на большой скорости влетел в фуру Iveco. Машина практически полностью оказалась под большегрузом.

 

Фото: © очевидцы

«В машине зажало водителя. На вид парню не больше 20 лет. Пришлось вызывать спасателей, чтобы вытащить юношу из авто. Медики скорой помощи забрали его в больницу», – уточнили свидетели ДТП.
 

 

Фото: © очевидцы

#дтп челны #ДТП с пострадавшими
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