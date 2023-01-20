Водителя зажало в искореженном авто после ДТП с фурой в Челнах
Серьезное ДТП произошло накануне около половины одиннадцатого вечера на проспекте Сююмбике в Челнах.
Как стало известно «Татар-информу» от очевидцев происшествия, водитель легковушки «Лада» на большой скорости влетел в фуру Iveco. Машина практически полностью оказалась под большегрузом.
«В машине зажало водителя. На вид парню не больше 20 лет. Пришлось вызывать спасателей, чтобы вытащить юношу из авто. Медики скорой помощи забрали его в больницу», – уточнили свидетели ДТП.