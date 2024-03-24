Водителя зажало в искореженном авто после ДТП на трассе под Зеленодольском

Накануне днем на трассе М7 вблизи поселка Новониколаевский произошло серьезное ДТП. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы происшествия.

С их слов, на трассе «ГАЗель» влетела в грузовой автомобиль. От столкновения «ГАЗель» сильно покорежило, и водитель оказался зажат в салоне.

Фото: © Очевидцы

На месте работали медики скорой помощи.