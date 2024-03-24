news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Водителя зажало в искореженном авто после ДТП на трассе под Зеленодольском
Скопировать ссылку
Накануне днем на трассе М7 вблизи поселка Новониколаевский произошло серьезное ДТП. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы происшествия.
С их слов, на трассе «ГАЗель» влетела в грузовой автомобиль. От столкновения «ГАЗель» сильно покорежило, и водитель оказался зажат в салоне.
На месте работали медики скорой помощи.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2