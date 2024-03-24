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Происшествия 24 марта 2024 15:45

Водителя зажало в искореженном авто после ДТП на трассе под Зеленодольском

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Накануне днем на трассе М7 вблизи поселка Новониколаевский произошло серьезное ДТП. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы происшествия.

С их слов, на трассе «ГАЗель» влетела в грузовой автомобиль. От столкновения «ГАЗель» сильно покорежило, и водитель оказался зажат в салоне.

Фото: © Очевидцы

На месте работали медики скорой помощи.

Фото: © Очевиды

#ДТП #трасса М7
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