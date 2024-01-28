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Происшествия 28 января 2024 10:04

Водителя зажало в искореженной легковушке после ДТП в Мамадышском районе

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Накануне в районе полудня в селе Красная Горка произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.

С их слов, на местной дороге по улице Габдуллы Тукая водитель-женщина автомобиля «Лада»14-й модели столкнулась с «Нивой».

Фото: © Очевидцы

На место прибыли спасатели дежурной смены службы, которые вскрыли дверь «четырнадцатой» и извлекли водителя. По словам очевидцев, после этого женщину-водителя увезли на карете скорой помощи.

Фото: © Очевидцы

#ДТП
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