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Водителя зажало в искореженной легковушке после ДТП в Мамадышском районе
Накануне в районе полудня в селе Красная Горка произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.
С их слов, на местной дороге по улице Габдуллы Тукая водитель-женщина автомобиля «Лада»14-й модели столкнулась с «Нивой».
На место прибыли спасатели дежурной смены службы, которые вскрыли дверь «четырнадцатой» и извлекли водителя. По словам очевидцев, после этого женщину-водителя увезли на карете скорой помощи.
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