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Происшествия
28 октября 2021  15:48

Водителя замглавы Верховного суда РТ задержали со свертками с растительным веществом

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У водителя заместителя Председателя Верховного суда Татарстана обнаружили два свертка с веществами растительного происхождения. По данным источника агентства, мужчина был задержан 27 октября.

Свертки обнаружили в машине. В настоящее время, по информации источника ИА «Татар-информ», вещество отравлено на экспертизу.

К слову, от освидетельствования водитель высокопоставленного представителя судейского сообщества республики отказался.

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