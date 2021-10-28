Водителя замглавы Верховного суда РТ задержали со свертками с растительным веществом

У водителя заместителя Председателя Верховного суда Татарстана обнаружили два свертка с веществами растительного происхождения. По данным источника агентства, мужчина был задержан 27 октября.

Свертки обнаружили в машине. В настоящее время, по информации источника ИА «Татар-информ», вещество отравлено на экспертизу.

К слову, от освидетельствования водитель высокопоставленного представителя судейского сообщества республики отказался.