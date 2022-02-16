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Происшествия
16 февраля 2022  08:28
Полина Шевчук

Водителя внедорожника зажало в салоне после ДТП с фурой в Челнах

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Водителя внедорожника зажало в салоне после ДТП с фурой в Челнах

Серьезная авария произошла накануне в восьмом часу вечера на Казанском проспекте в Набережных Челнах.

 

Фото: © очевидцы 


Как стало известно со слов очевидцев, водитель внедорожника Geely врезался в фуру, которая стояла у обочины. Удар был такой силы, что часть иномарки вошла под грузовик, а водитель оказался зажат в салоне.

 

Фото: © очевидцы 

«За рулем Geely был мужчина, на вид 45-50 лет. Жаловался на боли в груди. Медики скорой помощи забрали его в больницу», - уточнили свидетели ДТП.

 

Фото: © очевидцы 

 

#дтп с фурой #авария с грузовиком
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