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Ру Тат
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Происшествия
2 ноября 2022  15:23
Полина Шевчук

Водителя «УАЗа» зажало в салоне после столкновения с грузовиком на трассе в РТ

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Водителя «УАЗа» зажало в салоне после столкновения с грузовиком на трассе в РТ
фото: очевидцы

ДТП произошло сегодня около двух часов дня в Бугульминском районе республики неподалеку от ж/д станции Акбаш.

 

Фото: © очевидцы 

Как рассказали «Татар-информу» свидетели происшествия, на трассе лоб в лоб столкнулись «УАЗ» и грузовик «КАМАЗ» с номерами Краснодарского края.

От удара отечественный внедорожник вылетел в кювет. Водитель оказался зажат в салоне.

 

Фото: © очевидцы 

«На место вызвали спасателей. Они помогли деблокировать мужчину и передали его медикам скорой помощи», — пояснили очевидцы.

#столкнулись лоб в лоб #ДТП
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