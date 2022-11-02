Водителя «УАЗа» зажало в салоне после столкновения с грузовиком на трассе в РТ
ДТП произошло сегодня около двух часов дня в Бугульминском районе республики неподалеку от ж/д станции Акбаш.
Как рассказали «Татар-информу» свидетели происшествия, на трассе лоб в лоб столкнулись «УАЗ» и грузовик «КАМАЗ» с номерами Краснодарского края.
От удара отечественный внедорожник вылетел в кювет. Водитель оказался зажат в салоне.
«На место вызвали спасателей. Они помогли деблокировать мужчину и передали его медикам скорой помощи», — пояснили очевидцы.