Водителя «УАЗа» зажало в салоне после столкновения с грузовиком на трассе в РТ

фото: очевидцы

ДТП произошло сегодня около двух часов дня в Бугульминском районе республики неподалеку от ж/д станции Акбаш.

Фото: © очевидцы

Как рассказали «Татар-информу» свидетели происшествия, на трассе лоб в лоб столкнулись «УАЗ» и грузовик «КАМАЗ» с номерами Краснодарского края.

От удара отечественный внедорожник вылетел в кювет. Водитель оказался зажат в салоне.

Фото: © очевидцы

«На место вызвали спасателей. Они помогли деблокировать мужчину и передали его медикам скорой помощи», — пояснили очевидцы.