Водителя Porsche Cayman отправили в колонию за смертельное ДТП в Казани

Водителя Porsche Cayman приговорили к двум годам колонии за смертельное ДТП в Казани.

«Татар-информ» рассказывал, что в июне водитель автомобиля Porsche Cayman на скорости 145 км/час влетел в легковушку Lada Granta, за рулем которого находился 39-летний водитель.

ДТП произошло на улице Николая Ершова. В результате водитель отечественного автомобиля скончался на месте.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы. В качестве дополнительного наказания его лишили прав на 2,5 года.