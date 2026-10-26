Водителя погрузчика в РТ будут судить за тяжелые травмы сбитого им рабочего

Фото: СУ СК России по РТ

Водитель погрузчика пойдет под суд после того, как пострадал сбитый им рабочий.

Как сообщили в СУ СК России по РТ, 13 июня в Дрожжановском районе РТ проводились дорожно-строительные работы. В какой-то момент 65-летний водитель погрузчика включил задний ход, однако не подал предупредительный сигнал и наехал на одного из рабочих. В результате сбитый им мужчина получил тяжелые травмы.

Уголовное дело о нарушении правил безопасности уже отправлено в суд на рассмотрение.