news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 26 октября 2026 13:38

Водителя погрузчика в РТ будут судить за тяжелые травмы сбитого им рабочего

Читайте нас в
Водителя погрузчика в РТ будут судить за тяжелые травмы сбитого им рабочего
Фото: СУ СК России по РТ

Водитель погрузчика пойдет под суд после того, как пострадал сбитый им рабочий.

Как сообщили в СУ СК России по РТ, 13 июня в Дрожжановском районе РТ проводились дорожно-строительные работы. В какой-то момент 65-летний водитель погрузчика включил задний ход, однако не подал предупредительный сигнал и наехал на одного из рабочих. В результате сбитый им мужчина получил тяжелые травмы.

Уголовное дело о нарушении правил безопасности уже отправлено в суд на рассмотрение.

#су ск россии по рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Неизвестные напали на мать Вучича и порвали ее пакеты с продуктами с рынка

25 октября 2026
В Испании умер фотохудожник из Татарстана Фарит Губаев

В Испании умер фотохудожник из Татарстана Фарит Губаев

25 октября 2026
Новости партнеров