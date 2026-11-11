Водителя перевернувшегося в Казани Mitsubishi трижды ловили пьяным за рулем

Водителя перевернувшегося сегодня в Казани Mitsubishi трижды брали под арест на 10 дней за пьяную езду. При этом, в моменты нарушений он ездил без прав, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Несмотря на то, что стаж вождения составляет всего лишь 2 года и 1 месяц, его ловили пьяным в 2019-м, 2020-м и 2024 годах. Первые два случая произошли в Кемеровской области, последний – в Казани. Также мужчину привлекали к ответственности за другие нарушения. Среди них – нарушение скорости, несоблюдение требований знаков, управление автомобилем без документов и непропуск пешеходов.

В настоящий момент мужчина без сознания и находится в реанимации.

Напомним, что авария случилась примерно в 4:45 напротив дома № 1б по улице Дубравной жилмассива Вознесенское. 29-летний водитель за рулем автомобиля Mitsubishi Pajero ехал со стороны проспекта Победы в направлении трассы М-7. Не выбрав безопасную скорость, водитель наехал на ограждение, после чего машина опрокинулась. В результате происшествия автомобилиста экстренно госпитализировали.