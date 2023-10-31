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Водителя легковушки зажало после столкновения с иномаркой в Челнах
ДТП произошло сегодня в районе полудня на улице Машиностроительная в Набережных Челнах. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
По словам очевидцев, автомобиль «Лада» 14-й модели на развороте столкнулся с Renault Logan. От сильного удара в кабине отечественного автомобиля оказался зажат водитель. Прибывшим на место спасателям пришлось доставать мужчину из салона авто.
Как сообщают очевидцы, в результате ДТП пострадали два человека.
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