Днем 15 ноября водитель «Лады» ехал по Проспекту Победы и создавал аварийные ситуации, совершая опасные маневры и не соблюдая знаки приоритета.

Как рассказали в Госавтоинспекции Казани, стекла его автомобиля были сильно затонированы, а сама машина имела неисправности, при которых управление запрещено.

Личность нарушителя была оперативно установлена – им оказался 18-летний парень. На него составили сразу 6 протоколов, свою вину нарушитель полностью признал.