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Происшествия 30 октября 2026 13:03

Водителя квадроцикла, сбившего девочку на тротуаре, поймали в Зеленодольске

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Водителя квадроцикла, сбившего девочку на тротуаре, поймали в Зеленодольске

В Зеленодольске поймали мужчину, который, управляя квадроциклом, сбил девочку на тротуаре. Об этом сообщает МВД по РТ.

Напомним, ДТП случилось вечером 26 октября вблизи школы №11. Мужчина ехал на квадроцикле без госномера по тротуару. В какой-то момент он сбил 16-летнюю школьницу, после чего уехал с места происшествия. Девочку доставили в местную ЦРБ и отпустили домой после осмотра.

Полицейские установили личность нарушителя. Им оказался 47-летний местный житель, ранее судимый. 29 октября мужчину задержали, вину он признал. На него составили административные протоколы.

#квадроцикл #сбил девочку #зеленодольск
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