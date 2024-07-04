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Происшествия 4 июля 2024 12:31

Водителя кроссовера зажало в салоне после столкновения с грузовиком под Нижнекамском

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В Нижнекамском районе вблизи села Сарсаз-Бли произошло столкновение кроссовера Renault Duster и грузового авто «МАЗ». ДТП произошло накануне днем, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

С их слов, в результате столкновения водителя иномарки зажало в салоне. Самостоятельно он выбраться не смог. На место прибыли спасатели, которые достали мужчину из покореженного авто. После этого водителя Renault увезли медики скорой помощи.

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