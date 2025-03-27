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Происшествия 27 марта 2025 15:09

Водителя, который, будучи пьяным, хотел дать взятку автоинспектору в РТ, оштрафовали

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В Тетюшском районе Татарстана 40-летнего местного жителя оштрафовали за попытку дать взятку автоинспектору.

Выяснилось, что в октябре прошлого года водителя, который сел за руль, будучи пьяным, остановили автоинспекторы.

На него составили протокол об административном правонарушении. Однако, чтобы избежать ответственности, мужчина предложил сотруднику Госавтоинспекции взятку в размере 20 тыс. рублей. Автоинспектор отказался и вызвал следственно-оперативную группу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Свою вину мужчина признал частично. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 350 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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