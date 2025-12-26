news_header_top
Происшествия 26 декабря 2025 10:25

Водителя казанского троллейбуса, который сцепился с пассажиром, отстранили от работы

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором между пассажиром и водителем в одном из казанских троллейбусов произошел конфликт.

На видео водитель грубо общается с пассажиром и угрожает ударить его, мужчины неоднократно оскорбляют друг друга. После словесной перепалки они сцепились в драке и водитель вытолкал мужчину из троллейбуса.

Как сообщает МУП «Метроэлектротранс», в настоящее время по факту произошедшего проводится служебное расследование.

«Водитель троллейбуса отстранен от выполнения своих обязанностей и лишен премии за нарушение стандартов обслуживания пассажиров. Приносим извинения всем пассажирам, которые стали свидетелями этого инцидента», — отметили в пресс-службе.

