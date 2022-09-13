Водителя казанского автобуса лишили премии за то, что курил за рулем

Комитет по транспорту Казани в режиме видеоконференции провел очередную комиссию по безопасности дорожного движения, на которую были приглашены водители и кондукторы «Метроэлектротранс», «ПАТП №2», «ИП Гилязов». Всего было рассмотрено 17 жалоб, сообщается в официальном телеграм-канале комитета.

Так водителя автобуса маршрута №89 лишили премии за то, что он курил за рулем. С шофером будет проведен дополнительный инструктаж по культуре обслуживания пассажиров.

Замечание объявлено водителю автобуса №29, который не остановился на остановке «Центральный стадион».

