Происшествия 20 февраля 2026 16:24

Водителя из Татарстана осудили за массовое ДТП с четырьмя погибшими

Водителя из Татарстана приговорили к четырем годам колонии-поселения за массовое ДТП, в котором погибли четыре человека.

Ночью 21 апреля 2025 года на трассе Казань – Буинск – Ульяновск водитель грузовика въехал в стоящий перед светофором Sollers ST6. Пикап от удара врезался в стоящую впереди «Ладу», которая врезалась в «КАМАЗ», который в свою очередь по инерции въехал в Opel Astra. Водители и пассажиры Sollers и «Лады» погибли.

Помимо лишения свободы, виновному запретили 2 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

#Прокуратура РТ #жуткое дтп
