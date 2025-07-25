Водителя из Марий Эл ждет суд за наезд на пожилую жительницу Зеленодольска

Фото: прокуратура Татарстана

Перед судом в Татарстане предстанет 23-летний житель Марий Эл, которого обвиняют в нарушении ПДД, которое привело к тяжким травмам пожилой женщины.

В сентябре 2023 года водитель поворачивал на улицу Ленина в Зеленодольске, чтобы заехать на парковку. Из-за невнимательности он сбил 67-летнюю пенсионерку, шедшую вдоль дороги.

Как сообщает прокуратура Татарстана, пожилая женщина получила серьезные травмы. Дело передано в Зеленодольский суд для рассмотрения.