Водителя из Казани наказали после видео с пассажирами, сидящими на оконных проемах авто

Водителя из Казани наказали после видео, где его пассажиры едут в проемах для окон.

Как рассказали в МВД по РТ, нарушение обнаружили во время мониторинга соцсетей. На видео водитель Kia Rio проезжал по дороге рядом с казанским Кремлем, а его пассажиры сидели в оконных проемах автомобиля. Личность водителя была быстро установлена – им оказался 18-летний местный житель. Также было определено, что на окнах сидели трое 17-летних парней.

Свою вину нарушители признали. На водителя составили 6 протоколов, а с пассажирами провели беседу в присутствии родителей. Машину отправили на штрафстоянку.