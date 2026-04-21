Происшествия 21 апреля 2026 09:32

Водителя из Казани наказали после видео с пассажирами, сидящими на оконных проемах авто

Водителя из Казани наказали после видео, где его пассажиры едут в проемах для окон.

Как рассказали в МВД по РТ, нарушение обнаружили во время мониторинга соцсетей. На видео водитель Kia Rio проезжал по дороге рядом с казанским Кремлем, а его пассажиры сидели в оконных проемах автомобиля. Личность водителя была быстро установлена – им оказался 18-летний местный житель. Также было определено, что на окнах сидели трое 17-летних парней.

Свою вину нарушители признали. На водителя составили 6 протоколов, а с пассажирами провели беседу в присутствии родителей. Машину отправили на штрафстоянку.

Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью Рима Гиниятуллина

20 апреля 2026
Минниханов встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

Минниханов встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

20 апреля 2026
