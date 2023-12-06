Водителя из Казани доставили в суд за избыточную тонировку своей BMW

В Казани ДПС остановили тонированную иномарку без номеров и с избыточной тонировкой, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Автоинспекторы выяснили, что 26-летний водитель уже привлекался к ответственности за вождение тонированного авто. От него потребовали, чтобы он избавился от тонировки прежде, чем садиться за руль вновь, но он проигнорировал требования.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В результате водителя привлекли к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Для рассмотрения административного дела нарушитель был доставлен в суд.