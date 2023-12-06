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Новости Татарстана и Казани
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Водителя из Казани доставили в суд за избыточную тонировку своей BMW
В Казани ДПС остановили тонированную иномарку без номеров и с избыточной тонировкой, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Автоинспекторы выяснили, что 26-летний водитель уже привлекался к ответственности за вождение тонированного авто. От него потребовали, чтобы он избавился от тонировки прежде, чем садиться за руль вновь, но он проигнорировал требования.
В результате водителя привлекли к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Для рассмотрения административного дела нарушитель был доставлен в суд.
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