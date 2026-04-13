Водителя из Челнов будут судить за ДТП с двумя погибшими

Водитель из Набережных Челнов предстанет перед судом за ДТП с двумя погибшими.

Как сообщает прокуратура РТ, по версии следствия, 11 октября 2024 года мужчина ехал по трассе М-7 в Мензелинском районе на маршрутном автобусе «КАМАЗ». При повороте налево он не уступил дорогу ехавшему навстречу автобусу YUTONG. При столкновении погибли два пассажира автобуса «КАМАЗ». Еще семь пассажиров получили травмы.

Свою вину мужчина признал. Ему грозит до семи лет лишения свободы.