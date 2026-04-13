news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 13 апреля 2026 12:46

Водителя из Челнов будут судить за ДТП с двумя погибшими

Читайте нас в
Телеграм

Водитель из Набережных Челнов предстанет перед судом за ДТП с двумя погибшими.

Как сообщает прокуратура РТ, по версии следствия, 11 октября 2024 года мужчина ехал по трассе М-7 в Мензелинском районе на маршрутном автобусе «КАМАЗ». При повороте налево он не уступил дорогу ехавшему навстречу автобусу YUTONG. При столкновении погибли два пассажира автобуса «КАМАЗ». Еще семь пассажиров получили травмы.

Свою вину мужчина признал. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

#Прокуратура РТ #ДТП с погибшими #Набережные Челны
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Новости партнеров