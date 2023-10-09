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Водителя грузовика зажало в салоне после столкновения с легковушкой в Буинском районе
Сегодня в Буинском районе произошло ДТП с участием грузового автомобиля и легковушки. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
Как выяснилось, водитель грузовика JAC не справился с управлением на повороте, выехал на встречку и столкнулся с легковым автомобилем Renault. В результате столкновения оба автомобиля получили серьезные повреждения. Прибывшим на место сотрудникам экстренных служб пришлось вытаскивать водителя грузовика из салона автомобиля.
По словам очевидцев, в результате аварии пострадал водитель легковушки. На месте работали медики скорой помощи.
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