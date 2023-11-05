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Водителя грузовика зажало в салоне после столкновения с «КамАЗом» в Мамадышском районе
Авария произошла накануне в три часа ночи на трассе М7 в Мамадышском районе РТ возле села Нижние Яки.
Как сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии, водитель «КамАЗа» нарушил дистанцию и врезался в грузовик, который двигался в попутном направлении.
Со слов очевидцев, в результате столковения водителя одного из грузовых автомобилей зажало в салоне. Прибывшие на место спасатели помогли мужчине выбраться из автомобиля. Пострадавшего передали медикам скорой помощи.
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