Водителя грузовика зажало в салоне после столкновения с «КамАЗом» в Мамадышском районе

Авария произошла накануне в три часа ночи на трассе М7 в Мамадышском районе РТ возле села Нижние Яки.

Фото: Очевидцы

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии, водитель «КамАЗа» нарушил дистанцию и врезался в грузовик, который двигался в попутном направлении.

Фото: Очевидцы

Со слов очевидцев, в результате столковения водителя одного из грузовых автомобилей зажало в салоне. Прибывшие на место спасатели помогли мужчине выбраться из автомобиля. Пострадавшего передали медикам скорой помощи.