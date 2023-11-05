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Руc Тат
Происшествия 5 ноября 2023 12:33

Водителя грузовика зажало в салоне после столкновения с «КамАЗом» в Мамадышском районе

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Авария произошла накануне в три часа ночи на трассе М7 в Мамадышском районе РТ возле села Нижние Яки.

Фото: Очевидцы

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии, водитель «КамАЗа» нарушил дистанцию и врезался в грузовик, который двигался в попутном направлении.

Фото: Очевидцы

Со слов очевидцев, в результате столковения водителя одного из грузовых автомобилей зажало в салоне. Прибывшие на место спасатели помогли мужчине выбраться из автомобиля. Пострадавшего передали медикам скорой помощи.

Фото: Очевидцы

#ДТП
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