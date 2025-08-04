Водителя эвакуатора оштрафовали за опасную перевозку десантников в Казани

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором водитель эвакуатора перевозил людей на платформе на площади Тысячелетия в Казани.

Автоинспекторы выяснили, что 21-летний водитель приехал по вызову, но десантники, гулявшие на площади, залезли на платформу и попросили их прокатить.

Он проехал с ними несколько метров, чтобы избежать конфликта.

На водителя составили административные протоколы за опасное вождение, перевозку людей вне кабины и повторное отсутствие полиса ОСАГО.