news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 4 августа 2025 19:47

Водителя эвакуатора оштрафовали за опасную перевозку десантников в Казани

Читайте нас в
Телеграм

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором водитель эвакуатора перевозил людей на платформе на площади Тысячелетия в Казани.

Автоинспекторы выяснили, что 21-летний водитель приехал по вызову, но десантники, гулявшие на площади, залезли на платформу и попросили их прокатить.

Он проехал с ними несколько метров, чтобы избежать конфликта.

На водителя составили административные протоколы за опасное вождение, перевозку людей вне кабины и повторное отсутствие полиса ОСАГО.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Кому из татарстанцев назначат минимальное пособие по безработице

Кому из татарстанцев назначат минимальное пособие по безработице

3 августа 2025
В Татарстане из-за грозы и сильного дождя объявили штормовое предупреждение

В Татарстане из-за грозы и сильного дождя объявили штормовое предупреждение

4 августа 2025