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Происшествия 29 июля 2026 16:17

Водителя BMW, вылетевшего в кювет, будут судить за тяжелые травмы пассажирки

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Уголовное дело о жестком ДТП под Казанью с участием автомобиля BMW передано в Лаишевский районный суд РТ. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана. Обвиняемым по делу проходит 67-летний местный житель, ему вменяют причинение тяжкого вреда здоровью 59-летней женщины.

ДТП произошло ночью 30 мая 2025 года на шестом километре трассы Песчаные Ковали – Орловка. 67-летний мужчина за рулем BMW потерял управление и вылетел в кювет, его машина опрокинулась. В результате происшествия здоровью 59-летней пассажирки был причинен тяжкий вред.

#BMW #ДТП в Татарстане #Прокуратура Татарстана
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