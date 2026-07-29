Водителя BMW, вылетевшего в кювет, будут судить за тяжелые травмы пассажирки

Уголовное дело о жестком ДТП под Казанью с участием автомобиля BMW передано в Лаишевский районный суд РТ. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана. Обвиняемым по делу проходит 67-летний местный житель, ему вменяют причинение тяжкого вреда здоровью 59-летней женщины.

ДТП произошло ночью 30 мая 2025 года на шестом километре трассы Песчаные Ковали – Орловка. 67-летний мужчина за рулем BMW потерял управление и вылетел в кювет, его машина опрокинулась. В результате происшествия здоровью 59-летней пассажирки был причинен тяжкий вред.