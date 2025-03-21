Водителя автобуса, едва не сбившего людей в Дербышках, нашли по видео

На днях в социальных сетях появилось видео с грубым нарушением ПДД водителем автобуса в Дербышках. Запись показывает, как автобус едет по встречной полосе, едва не задев пешеходов.

Ролик заинтересовал автоинспекторов. В ходе проверки выяснилось, что за рулем находился 46-летний мужчина. Его пригласили в Госавтоинспекцию для проведения профилактической беседы.

Помимо этого, в отношении водителя были составлены административные протоколы за непредставление преимущества пешеходам и движение по встречной полосе. Свою вину водитель признал, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.