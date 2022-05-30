Водительские права и ОСАГО можно будет предоставлять в виде QR-кода

В России запустят сервис, который позволит предоставлять водительское удостоверение и полис ОСАГО в виде QR-кода в специальном мобильном приложении. Об этом сообщает Минцифры РФ.

«В планах — запустить сервисы по предъявлению водительского удостоверения и полисов ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении „Госуслуги Авто“. В настоящее время ведется совместное проектирование сервиса и анализ нормативных правовых актов», — отметили в ведомстве.

В сентябре прошлого года Минцифры и МВД России запустили приложение «Госуслуги Авто» в тестовом режиме. Таким образом, российские водители получили возможность предъявлять сотрудникам ГИБДД цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства в виде QR-кода.