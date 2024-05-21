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Водители в Казани в течение дня не смогут получить права или зарегистрировать авто
В последний день недели, 26 мая, казанцы не смогут получить права или зарегистрировать авто.
«26 мая с 9.00 до 22.00 в связи с проведением технического обслуживания динамических источников бесперебойного питания будет осуществлена остановка оборудования федеральной информационной системы Госавтоинспекции», – сообщила начальник отделения городской Госавтоинспекции Роза Демьянова. В этот период в МРЭО Казани не будут предоставлять государственные услуги по линии ГИБДД.
В ведомстве порекомендовали гражданам по вопросу регистрации транспортных средств обратиться в другие дни.
Спланировать свой визит заранее и существенно сэкономить время при посещении регистрационных и экзаменационных подразделений также можно, воспользовавшись сервисом на портале gosuslugi.ru.
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