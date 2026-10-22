Водители такси в Казани пожаловались на надежность отечественных автомобилей

Водители такси в Казани отмечают проблемы с надежностью отечественных автомобилей, используемых в работе. Об этом говорится в сюжете телеканала «Эфир».

Среди основных недостатков они называют неисправности электроники и механических узлов, а также уступающую иномаркам комплектацию.

В Совете общественного развития такси также обратили внимание на необходимость более тщательного контроля состояния российских автомобилей при интенсивной эксплуатации.

«Если говорить конкретно об автомобилях производства АвтоВАЗа, то перевозчики в условиях интенсивной эксплуатации отмечают как проблемы с электроникой и различными датчиками, так и неисправности механических узлов, проблемы с подшипниками», – рассказала руководитель пресс-службы Общественного совета по развитию такси Екатерина Киселёва.

При этом, по ее словам, говорить о предпочтении китайских автомобилей на основании сложившейся ситуации неправильно. По данным ФГИС «Такси», Lada в настоящее время занимает первое место среди марок автомобилей, используемых в такси.

Некоторые водители считают импортные автомобили более надежными. Они также обращают внимание на оснащение машин системами безопасности, включая подушки безопасности и ABS.

Вместе с тем пассажиры, опрошенные телеканалом, заявили, что при выборе такси для них зачастую важнее состояние автомобиля, чем его марка. По их мнению, многое зависит от того, насколько тщательно водитель следит за машиной и обслуживает ее.