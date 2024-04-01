Водители скорой помощи начнут получать выплату при получении ранений на СВО

Водители скорой помощи начнут получать социальную выплату при получении ранения в ходе специальной военной операции. Внести соответствующие изменения в законодательство поручил Президент России Владимир Путин. Информация опубликована на сайте Кремля.

В настоящее время эта выплата полагается медикам и иным работникам медорганизаций, получившим увечье, травму или контузию в ходе СВО.

«Обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих распространение на водителей скорой медицинской помощи социальной выплаты, осуществляемой медицинским и иным работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании и обеспечивающим оказание медицинской помощи) лицам, получившим ранения (увечья, травмы, контузии) в ходе специальной военной операции, а также проводящим судебно-медицинскую экспертизу и участвующим в ее проведении», — говорится в сообщении.

Поручение дано Правительству России, срок выполнения — до 27 апреля 2024 года.