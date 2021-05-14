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Ру Тат
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14 мая 2021  15:19
Павел Климчак

Водители РТ смогут получать письма с фото нарушений, оформив подписку в Госуслугах

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Водители Татарстана смогут получать подробные письма о штрафах с фото нарушений, оформив подписку в Госуслугах РТ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Как уточнили агентству в ГИБДД, ранее водителям в личный кабинет приходило лишь уведомление о новом штрафе и предложение оплатить его. Также на почту приходило письмо с подробной информации о нарушении и фото.

Теперь, оформив подписку на электронные постановления, водителю больше не будет приходить письмо в физическом виде, вся объединенная информация с подробностями и фото будет присылаться в личный кабинет.

Чтобы оформить подписку, нужно зайти на официальный портал государственных услуг РТ и выбрать раздел «Услуги ГИБДД». После этого нужно нажать на «Подписку на электронные постановления». Зайдя в личный кабинет, заполните заявку и оформите подписку.

штрафы ГИБДД подписка
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