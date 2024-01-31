Водители Бугульмы о борьбе со снегом: «Кто будет убирать, если не мы?»

Во время снегопада рабочий день водителя снегоуборочной машины в Бугульме длится 12 часов. Водители рассказали, как они трудятся в зимний сезон во время сильных осадков.

Машинист погрузчика городской подрядной организации Рафаэль абый работает за рулем снегоуборочной техники уже больше 30 лет.

«Ночью работать — одно удовольствие! Дороги пустые, припаркованных машин мало. Днем припаркованный транспорт сильно мешает уборке, нормально вымести улицу практически невозможно», — пояснил он.

По словам водителя, зимний режим работы достаточно жесткий: 12-часовая смена с 19 до 7 часов, причем практически без выходных.

Такой снежной зимы в Бугульме давно не было. Обычно буран пройдет, потом две недели его нет. А в этом году почти каждый день снегопады. На расчистку одной улицы может потребоваться до трех часов. За смену на одну единицу техники расходуется примерно 120 литров дизельного топлива.

«Приезжаю на базу, получаю путевку, прохожу медосмотр, дальше техобслуживание и вперед — на борьбу со снежной стихией. И зимой, и летом работы хватает. Но этот год очень тяжелый», — признал Рафаэль абый.

Водитель самосвала Руслан Тарасов работает первый сезон. Признается, что с начала года выходных у него еще не было. С 20 до 4 часов он занимается вывозом снега, за смену делает примерно 25 рейсов.

«Кто будет убирать, если не мы? Работа ответственная, требует внимания», — заметил водитель.

В пресс-службе района «Татар-информу» уточнили, что с начала января в Бугульме выпало 147% месячной нормы осадков. За это время на полигон вывезено 14,6 тыс. куб. метров снега.

В этом году впервые в Бугульме открыли третий полигон, два действующих уже переполнены. Особое внимание сегодня уделяется расширению улиц и вывозу снега.

«У природы свои правила. На погодные явления мы повлиять, к сожалению, не можем. Снега, действительно, много, работы тоже много. Тем не менее уборка и вывоз снега — это задача номер один», — сообщил глава района Линар Закиров.

Руководитель поручил городской подрядной организации усилить работу по уборке снега, чтобы на всех участках мог проехать общественный транспорт и машины экстренных служб, а также своевременно вывозился мусор.