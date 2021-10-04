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4 октября 2021  16:25
Полина Шевчук

Водителей зажало в машинах в лобовом ДТП с двумя авто на трассе в Татарстане

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Водителей зажало в машинах в лобовом ДТП с двумя авто на трассе в Татарстане

Авария произошла сегодня около девяти часов утра на перекрестке Нурлат – Кузайкино у села Средняя Камышла.

 

Фото: © очевидцы 

По рассказам очевидцев, пожилой мужчина за рулем «Лады» выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с Datsun. От удара оба автомобиля вылетели с дороги.

 

Фото: © очевидцы 

«Оба водителя оказались зажаты в машинах. Водителю отечественной легковушки помогли очевидцы, из иномарки – спасатели. Обоих мужчин с переломами доставили в больницу», – пояснили свидетели ДТП.

 

Фото: © очевидцы 

 

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