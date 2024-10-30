Водителей в Татарстане предупредили об ухудшении погодных условий

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По прогнозам синоптиков, завтра в Татарстане ожидается сильный ветер с порывами до 21 метров в секунду, осадки в виде дождя и мокрого снега с ухудшением видимости до 1000 метров, на дорогах возможно образование гололедицы.

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Татарстана напоминает водителям о необходимости уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе и состоянию шин. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии.

При движении на автомобиле в условиях плохой видимости следует воздержаться от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на встречную полосу. Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям. Пешеходы должны иметь световозвращающие элементы и обеспечить их видимость водителями, напомнили в Госавтоинспекции.