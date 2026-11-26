В Казани сотрудники ГАИ задержали двоих водителей, устроивших гонки на Оренбургском тракте. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

18 ноября водитель Hyundai Solaris и Hyundai i30 совершали опасные маневры на дороге общего пользования, спровоцировав ДТП с третьим автомобилем Hyundai Creta. Очевидцы сняли происходящее на камеру телефона, запись попала в Сеть.

Полицейские установили личности обоих «стритрейсеров». Ими оказались мужчины 1988 и 1996 годов рождения. Беседуя с инспекторами, автомобилисты признали вину, пояснив, что решили посоревноваться в скорости друг с другом. В отношении «гонщиков» составлены соответствующие административные материалы.