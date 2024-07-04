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Происшествия 4 июля 2024 12:06

Водителей Татарстана просят не садиться за руль при плохом самочувствии в жару

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Водителей Татарстана просят не садиться за руль при плохом самочувствии в жару

Автоинспекторы Татарстана настоятельно рекомендуют водителям быть особенно внимательными в жаркую погоду. Если вы чувствуете недомогание, признаки усталости, то следует воздержаться от управления транспортным средством.

Жара может снижать концентрацию внимания, замедлять реакцию, вызывать сонливость, увеличивая тем самым риск попасть в ДТП. Перед началом поездки обязательно проветрите салон автомобиля. Никогда не оставляйте в машине детей или домашних животных.

По данным ведомства, в Татарстане уже зафиксированы случаи ДТП со смертельным исходом, когда основной причиной стало плохое самочувствие водителя в жару.

#аномальная жара #госавтоинспекция
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