Водителей Татарстана предупредили о сильном ветре, осадках и тумане

ГИБДД предупредила водителей о грядущей непогоде в Татарстане. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале республиканской Госавтоинспекции.

Завтра, 10 марта, на территории республики ожидается ветер порывами до 20 м/с, туман, мокрый снег и мокрый дождь.

Автовладельцам рекомендуют уделить особое внимание техническому состоянию машин, проверить тормозные системы и оптику.

При движении во время тумана следует избегать опасных маневров, связанных с выездом на встречку, а скорость авто должна соответствовать дорожным условиям.