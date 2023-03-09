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Происшествия 9 марта 2023 18:02

Водителей Татарстана предупредили о сильном ветре, осадках и тумане

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ГИБДД предупредила водителей о грядущей непогоде в Татарстане. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале республиканской Госавтоинспекции.

Завтра, 10 марта, на территории республики ожидается ветер порывами до 20 м/с, туман, мокрый снег и мокрый дождь.

Автовладельцам рекомендуют уделить особое внимание техническому состоянию машин, проверить тормозные системы и оптику.

При движении во время тумана следует избегать опасных маневров, связанных с выездом на встречку, а скорость авто должна соответствовать дорожным условиям.

#непогода в татарстане #гибдд рт
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