Водителей предупредили о заторах из-за реконструкции М7 в районе Иннополиса

Водителей предупредили о возможных заторах, особенно в предпраздничные и выходные дни, на подъездах к реконструируемому участку трассы М7 в Татарстане. Сейчас на 770 км ведутся работы по разборке существующего путепровода, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«В направлении городов Чебоксары, Нижний Новгород и Москва можно воспользоваться альтернативным маршрутом объезда», – говорится в сообщении.

Так, на транспортной развязке на 785 км М7 нужно свернуть на автодорогу А295 Йошкар-Ола – Зеленодольск и проехать по ней до села Кожласола. Далее – в направлении города Чебоксары.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки, заблаговременно выбирать маршруты движения.

Транспортную развязку по типу «клеверный лист» строят на 771 км трассы М7 в рамках реконструкции участка 761 – 771 км в районе Иннополиса. Объект планируется ввести в эксплуатацию в ноябре этого года.