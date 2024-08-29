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Водителей предупредили о заторах из-за реконструкции М7 в районе Иннополиса
Водителей предупредили о возможных заторах, особенно в предпраздничные и выходные дни, на подъездах к реконструируемому участку трассы М7 в Татарстане. Сейчас на 770 км ведутся работы по разборке существующего путепровода, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«В направлении городов Чебоксары, Нижний Новгород и Москва можно воспользоваться альтернативным маршрутом объезда», – говорится в сообщении.
Так, на транспортной развязке на 785 км М7 нужно свернуть на автодорогу А295 Йошкар-Ола – Зеленодольск и проехать по ней до села Кожласола. Далее – в направлении города Чебоксары.
Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки, заблаговременно выбирать маршруты движения.
Транспортную развязку по типу «клеверный лист» строят на 771 км трассы М7 в рамках реконструкции участка 761 – 771 км в районе Иннополиса. Объект планируется ввести в эксплуатацию в ноябре этого года.
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